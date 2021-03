Cosa si può fare a Pasqua e Pasquetta: le regole (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia, Cosa si può fare a Pasqua e a Pasquetta: le regole in base alle indicazioni del nuovo decreto. Ad eccezione di nuovi colpi di scena e di interventi last minute, il decreto legge del 12 marzo fornisce quelle che sono le regole fino al 6 aprile. Possiamo quindi tracciare il quadro di quello che si può fare in occasione di questa Pasqua 2021, segnata purtroppo dall’emergenza coronavirus. Pasqua in lockdown: Italia zona rossa Con il decreto del 12 marzo il governo dispone il passaggio di tutte le regioni in zona rossa per il 3, il 4 e il 5 aprile. Tutte le Regioni, ad eccezione di quelle che si trovano in Zona Bianca, finiscono in zona Rossa in una sorta di lockdown soft a livello nazionale per ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia,si puòe a: lein base alle indicazioni del nuovo decreto. Ad eccezione di nuovi colpi di scena e di interventi last minute, il decreto legge del 12 marzo fornisce quelle che sono lefino al 6 aprile. Possiamo quindi tracciare il quadro di quello che si puòin occasione di questa2021, segnata purtroppo dall’emergenza coronavirus.in lockdown: Italia zona rossa Con il decreto del 12 marzo il governo dispone il passaggio di tutte le regioni in zona rossa per il 3, il 4 e il 5 aprile. Tutte le Regioni, ad eccezione di quelle che si trovano in Zona Bianca, finiscono in zona Rossa in una sorta di lockdown soft a livello nazionale per ...

