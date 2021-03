Con il Covid aumentano giocatori online e ludopatici

(Di sabato 13 marzo 2021) L’allarme di Assoutenti: con ilaumenta la dipendenza da gioco d’azzardo, l’11% degli italiani ha iniziato a giocaredurante il lockdown Ilnon ha fermato il settore dei giochi, ma ha profondamente modificato le modalità con cui i cittadini tentano la fortuna. Lo afferma Assoutenti, che lancia oggi un nuovo allarme ludopatia in Italia. I numeri sul… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - matteosalvinimi : ??Una buona notizia. L'anticorpo monoclonale, prodotto da GSK nello stabilimento di Parma, ha mostrato una riduzione… - LiaQuartapelle : Novecento anziani con più di 80 anno convocati per sbaglio all’ospedale di Niguarda per le vaccinazioni anti-covid.… - infoitsalute : COVID, DAL 15 MARZO I VACCINI A PERSONE CON PATOLOGIE E VULNERABILI - BookherRl : @alice_ledda_ @ferrazza Il covid ammazza 1/10 ultra 80enni gia’ con patologie esistenti. Se dovete dare i numeri dateli corretti -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid

Orizzonte Scuola

... ha una storiauna donna più matura, poi sposa una coetanea che ha una figlia. L'unione però fallisce, e lui decide di tornare a Roma; negli ultimi capitoli è evocata la pandemia di. Si ......fronteggiano la terza ondata senza avere strumenti adeguati per arginare la diffusione del- ... riconoscendo il diritto dei singoli paesi a siglare accordi individualii produttori, ma anche ...Già questa mattina il governatore Fontana aveva giocato d'anticipo: "I dati parlano chiaro. Speriamo sia l'ultimo sacrificio per i cittadini" ...I dati relativi all'epidemia di coronavirus. Eseguiti 369.636 tamponi, l'indice di positività è al 7,25% Sono 26.824 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 marzo, secondo i dati del bollettino de ...