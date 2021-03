Biathlon | doppietta Fillon Maillet Hofer quinto nell' inseguimento

(Di sabato 13 marzo 2021) Nove Mesto , 12 marzo 2021 - Non arriva la conferma del podio ma l'Italia non può che essere soddisfatta della gara di oggi: dopo il terzo postoa sprint Lukaschiudel'...

Advertising

nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? La tappa di Nové Mesto, terzultimo impegno @IBU_WC, si chiude con l’ennesima dopp… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? La tappa di Nové Mesto, terzultimo impegno @IBU_WC, si chiude con l’ennesima d… - sportface2016 : #Biathlon, #NoveMesto 2021: doppietta norvegese, #Hofer undicesimo - vitasportivait : ???? #Biathlon | #NMNM21 ???? Doppietta per i fratelli #Boe a Nove Mesto! ?????? Tarjei vince l'inseguimento davanti al… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon doppietta

Quotidiano.net

Per Fillon Maillet primain carriera sprint - inseguimento. Gli italiani Oltre alla bellissima gara di Lukas Hofer, per due volte consecutive nei primi cinque, vanno a punti Dominik ...Nove Mesto , 7 marzo 2021 - La Coppa del Mondo di famiglia torna a essere un affare di casa Boe : vince Tarjei davanti al fratellino Johannes, per un remake di una scena vista diverse volte in questi ...Il biathlon ha visto proseguire la penultima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021: a Nove Mesto II, in Repubblica Ceca, si è appena conclusa la 12.5 km pursuit maschile, che ha premiato ancora una vo ...Nove Mesto (Repubblica Ceca), 7 marzo 2021 - La Coppa del Mondo di famiglia torna a essere un affare di casa Boe: vince Tarjei davanti al fratellino Johannes, per un remake di una scena vista diverse ...