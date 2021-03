Totti | “Il Covid è stato un incubo | dopo dieci giorni ho temuto davvero”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Francescoracconta la propria esperienza con il. Per l’ex capitano della Roma si è trattato di “undurato un mese” Esattamente un anno fa in Italia scoppiava l’emergenza legata al. Oggi,dodici mesi, la situazione è pressoché la stessa. Ci troviamo infatti nella terza ondata, e il numero dei deceduti ha superato la drammatica cifra delle centomila unità. Ilcolpisce tutti, giovani e anziani, ricchi e poveri. Tra chi ha avuto a che fare con la malattia c’è anche Francesco, che a causa della malattia lo scorso novembre ha perso il padre. In seguito lo stesso ex capitano della Roma ha contratto la malattia, durata quasi un mese. Oggiha raccontato le sensazioni vissute in quei: ...

..., l'ex Capitano della Roma si racconta in una lunga intervista concessa a Walter Veltroni per Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Ha raccontato della sua esperienza con il: "Ho ...Il leader della sua famiglia è la mamma Fiorella, da poco vedova: il padre diè scomparso a causa del. In casa di Francesco, invece è la Blasi. 'Il capo , in generale, dovrei essere io. ...Totti: “Ilary, 6 unica”. Francesco senza filtri sulla moglie, il Covid e il padre. L’ex calciatore sottolinea l’importanza della moglie nella sua vita Intervista a tutto tondo di Francesco Totti a Wal ...Quella del Covid, per il "Pupone", è stata un'esperienza ricca di paura, come lui stesso ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera ...