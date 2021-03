Test F1 Bahrain: orari e dove vederli (Di venerdì 12 marzo 2021) La Formula Uno riaccende ufficialmente i motori con i Test F1 del Bahrain. Le dieci scuderie, potranno Testare per la prima volta le nuove vetture in vista della nuova stagione. I Test sono in programma dal 12 al 14 marzo 2021 nel Bahrain International Circuit. Test F1 Bahrain: una sessione di prime volte C’è tanta curiosità per i Test pre-stagionali della Formula Uno. Solo tre scuderie su dieci hanno confermato la stessa coppia di piloti rispetto alla passata stagione. Ci sarà il ritorno in pista del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Dopo aver trovato l’accordo di rinnovo con Mercedes, il pilota britannico punta a dominare l’ennesimo campionato di Formula Uno per diventare il più vincente di sempre nella storia di questo sport, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) La Formula Uno riaccende ufficialmente i motori con iF1 del. Le dieci scuderie, potrannoare per la prima volta le nuove vetture in vista della nuova stagione. Isono in programma dal 12 al 14 marzo 2021 nelInternational Circuit.F1: una sessione di prime volte C’è tanta curiosità per ipre-stagionali della Formula Uno. Solo tre scuderie su dieci hanno confermato la stessa coppia di piloti rispetto alla passata stagione. Ci sarà il ritorno in pista del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Dopo aver trovato l’accordo di rinnovo con Mercedes, il pilota britannico punta a dominare l’ennesimo campionato di Formula Uno per diventare il più vincente di sempre nella storia di questo sport, ...

Advertising

SkySportF1 : L'ultima monoposto del 2021 a essere svelata ma anche la più attesa: giù i veli dalla SF21, la nuova macchina di Le… - SkySportF1 : ?? Sainz in pista con la Ferrari per il filming day ?? Da domani al via i test in Bahrain ?? Dal 12 al 14 marzo, dalle… - SkySportF1 : Alfa Romeo, il team principal Vasseur positivo cl Covid-19: non sarà in Bahrain per i test #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportli26181512 : Mick Schumacher, la sua prima giornata di test in Bahrain con la Haas. FOTO e VIDEO: Occhi puntati su Mick Schumach… - SkySport : RT @SkySportF1: ? Problemi per Seb in uscita dalla pit lane Gli aggiornamenti ? -