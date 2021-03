Tertenia (Ogliastra) – Trovato cadavere di un migrante sulla spiaggia (Di venerdì 12 marzo 2021) migrante Trovato senza vita in spiaggia: nessuna violenza, è morto di stenti. Appartiene a un migrante, dall’età apparente di 35-40 anni, probabilmente proveniente dal nord Africa, il cadavere riTrovato questa mattina nella spiaggia di Tertenia, in Ogliastra. I Carabinieri della Compagnia di Jerzu, al comando del capitano Alessandro D’Auria, sono giunti sul posto dopo una segnalazione Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021)senza vita in: nessuna violenza, è morto di stenti. Appartiene a un, dall’età apparente di 35-40 anni, probabilmente proveniente dal nord Africa, ilriquesta mattina nelladi, in. I Carabinieri della Compagnia di Jerzu, al comando del capitano Alessandro D’Auria, sono giunti sul posto dopo una segnalazione

