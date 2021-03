Sampdoria, Rinnovo Quagliarella: la strategia di Ferrero (Di venerdì 12 marzo 2021) La Sampdoria pensa ai rinnovi di contratto. Ma la situazione legata a Fabio Quagliarella è ancora da decifrare La Sampdoria sta lavorando ai rinnovi contrattuali in vista della prossima stagione. Tanti i calciatori da confermare, e tra loro c’è anche Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato andrà in scadenza al termine della stagione e non si è ancora seduto al tavolo delle trattative con la dirigenza. Il club blucerchiato è stato chiaro: non c’è fretta. Sarà necessario valutare la tenuta fisica del classe ’83 in questo finale di campionato prima di prendere una decisione definitiva. In caso di riscontro positivo, sarà il presidente Massimo Ferrero in persona a stringere un nuovo accordo con Quagliarella: prolungamento fino a giugno 2022 con opzione per un ruolo dirigenziale a fine ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Lapensa ai rinnovi di contratto. Ma la situazione legata a Fabioè ancora da decifrare Lasta lavorando ai rinnovi contrattuali in vista della prossima stagione. Tanti i calciatori da confermare, e tra loro c’è anche Fabio. Il capitano blucerchiato andrà in scadenza al termine della stagione e non si è ancora seduto al tavolo delle trattative con la dirigenza. Il club blucerchiato è stato chiaro: non c’è fretta. Sarà necessario valutare la tenuta fisica del classe ’83 in questo finale di campionato prima di prendere una decisione definitiva. In caso di riscontro positivo, sarà il presidente Massimoin persona a stringere un nuovo accordo con: prolungamento fino a giugno 2022 con opzione per un ruolo dirigenziale a fine ...

Advertising

it_samp : #Sampdoria: dopo il rinnovo di #Verre, in arrivo l'ufficialità per altri tre blucerchiati. - Dalla_SerieA : Verre, telecronista per un giorno: «So fare anche gol brutti» - - TuttoHellasVer1 : Sampdoria: rinnovo per l'ex gialloblù Valerio Verre - BombeDiVlad : ???? #Sampdoria, l’agente di #Gabbiadini conferma i passi in avanti per il rinnovo ??Le dichiarazioni #LeBombeDiVlad… - pingioriroberto : RT @DiMarzio: #Verre prolunga il suo contratto con la #Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Rinnovo Sampdoria, Rinnovo Quagliarella: la strategia di Ferrero La Sampdoria pensa ai rinnovi di contratto. Ma la situazione legata a Fabio Quagliarella è ancora da decifrare. Le ...

Sampdoria, già depositati i rinnovi di Audero, Ferrari e Gabbiadini. Verre, il retroscena La Sampdoria ha adottato uno stile piuttosto particolare per annunciare i rinnovi dei calciatori, '... Il club blucerchiato infatti ha intrapreso una politica volta al rinnovo di parecchi giocatori, al ...

Sampdoria, Rinnovo Quagliarella: la strategia di Ferrero Calcio News 24 Sampdoria, Rinnovo Quagliarella: la strategia di Ferrero La Sampdoria sta lavorando ai rinnovi contrattuali in vista della prossima stagione. Tanti i calciatori da confermare, e tra loro c’è anche Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato andrà in ...

Rinnovo Quagliarella: la posizione della Sampdoria e la strategia di Ferrero La Sampdoria pensa ai rinnovi di contratto. Ma la situazione legata a Fabio Quagliarella è ancora de decifrare ...

Lapensa ai rinnovi di contratto. Ma la situazione legata a Fabio Quagliarella è ancora da decifrare. Le ...Laha adottato uno stile piuttosto particolare per annunciare i rinnovi dei calciatori, '... Il club blucerchiato infatti ha intrapreso una politica volta aldi parecchi giocatori, al ...La Sampdoria sta lavorando ai rinnovi contrattuali in vista della prossima stagione. Tanti i calciatori da confermare, e tra loro c’è anche Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato andrà in ...La Sampdoria pensa ai rinnovi di contratto. Ma la situazione legata a Fabio Quagliarella è ancora de decifrare ...