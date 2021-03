Ruggiero | “Chi vuole 10 subambiti nei rifiuti | dimostra di avere la memoria corta”

Leggi su anteprima24

Benevento – "Il Presidente dell'ATO Iacovelladilamolto. Già in passato si èto che la proliferazioni di ambiti di gestione nel ciclo deiè stata fallimentare, come ad esempio la divisione del territorio provinciale in tre consorzi, Bn1, Bn2 e BN3., figuriamoci con dieci". Inizia così una nota del consigliere provinciale del Pd Giuseppenella quale torna a parlare del tema dei. "Infatti Il comma 5 dell'art. 4 dello Statuto dell'ATO che Iacovella dovrebbe sapere arecita testualmente "In deroga alle competenze attribuite all'EdA dall'art. 26, comma 1, lettera c) della L.r. n° 14/2016 come modificata dalla L.r. n° 29/2018, il SAD ...