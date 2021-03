Proseguono i lavori al Liceo Rescigno di Roccapiemonte

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Provincia di Salerno prosegue idi messa in sicurezza delScientifico “Bonaventura” di. Nei mesi scorsi già era stato terminato un importante intervento di impermeabilizzazione del lastrico solare dell’edificio per risolvere i problemi di infiltrazioni e allagamenti di alcune aule dell’istituto, conseguenti a un violento nubifragio che aveva provocato notevoli disagi in tutto il territorio provinciale, con smottamenti soprattutto nell’Agro Nocerino Sarnese. “Ora stiamo lavorando – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – al rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo di copertura e alla sistemazione del piazzale esterno, dopo aver terminato la realizzazione di un secondo accesso. Tutte le attività sono coordinate ...

Salerno – La Provincia di Salerno prosegue i lavori di messa in sicurezza del Liceo Scientifico "Bonaventura Rescigno" di Roccapiemonte. Nei mesi scorsi già era stato terminato un importante ...