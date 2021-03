Perché Elon Musk ha perso 27 miliardi di dollari in una settimana (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessun furto. Nessun disastro naturale. Nessun divorzio con parcelle multimiliardarie. In una settimana Elon Musk ha perso oltre 27 miliardi di dollari e ha dovuto cedere la vetta della classifica degli uomini più ricchi del mondo a Jeff Bezos. Secondo il Bloomberg Billionaires Index Musk al momento ha un patrimonio di 180 miliardi di dollari. Quello di Bezos invece supera i 183 miliardi di dollari. Certo. Siamo ancora lontani dalla soglia di povertà. Però solo due mesi fa il patrimonio di Musk aveva superato i 200 miliardi di dollari, portando l’imprenditore sudafricano in cima alla classifica. Le performance di Tesla in Borsa La ragione ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessun furto. Nessun disastro naturale. Nessun divorzio con parcelle multimiliardarie. In unahaoltre 27die ha dovuto cedere la vetta della classifica degli uomini più ricchi del mondo a Jeff Bezos. Secondo il Bloomberg Billionaires Indexal momento ha un patrimonio di 180di. Quello di Bezos invece supera i 183di. Certo. Siamo ancora lontani dalla soglia di povertà. Però solo due mesi fa il patrimonio diaveva superato i 200di, portando l’imprenditore sudafricano in cima alla classifica. Le performance di Tesla in Borsa La ragione ...

