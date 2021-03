Pd | Mauri | ' Letta scelta migliore per rilancio partito'

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “La decisione di Enricodi mettersi a disposizione del PD è unadi generosità verso l'intera comunità democratica e verso l'Italia. Non è semplice farlo in una fase difficile come questa, e ciò dimostra ancora di più il suo valore politico e personale.è laper ripartire e rilanciare il progetto politico delDemocratico e affrontare le prossime impegnative sfide". Così Matteo, deputato Pd e componente dell'area 'Fianco a Fianco'.

"Negli scorsi giorni il deputato Matteo Mauri aveva già dichiarato il sostegno a Letta e nelle ultime ore è arrivato anche quello del Capogruppo Graziano Delrio". "E' una grande occasione per rilancio, lavoriamo perché si concretizzi", ha detto Matteo Mauri. E anche per gli orlandiani, a sentire Michele Bordo, "è la personalità più adatta". Domenica l'assemblea dem che dovrebbe incoronarlo nuovo segretario. E arriva l'endorsment del leader dimissionario ...