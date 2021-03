Nuytinck | “Sono sempre allo stadio o a casa a riguardare le mie partite All’Udinese non manca nulla”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il gigante olandese, perno della difesa dell’Udinese di Luca Gotti, Bram, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sua esperienza in Friuli ma anche della cura che mette nei dettagli e in allenamento: “Io doil cento per cento. Parlo molto in campo e cerco di mettere la mia esperienza al servizio della squadra. Le tante orequasiqui, dal mattino. Se non c’è seduta, mi alleno da solo e la sera infaccio un po’ di cyclette. Devo essere pronto. Sto da solo, la mia ragazza non riesce a venire. Pensi che riguardo due volte la mia partita, prima da solo e poi la analizzo con un tecnico che sta in Olanda, Marten. Mi aiuta sulle cose da fare e da non rifare. La posizione? Non fa differenza, in ...