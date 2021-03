Nuova proposta Netflix: limitare la condivisione delle password (Di venerdì 12 marzo 2021) In arrivo da parte di Netflix una Nuova direttiva in merito alla condivisione delle password: solo tra conviventi sarà concesso? Netflix vorrebbe dire basta alla condivisione della password tra utenti. Il noto colosso dello streaming vorrebbe infatti, limitare una delle abitudini più diffuse tra i proprietari degli account: la condivisione con amici e familiari non residenti. Non c’è ancora nulla di certo. Stando però alle parole di un portavoce dell’azienda, Netflix sarebbe in procinto di avviare un test di verifica tra account. Queste le sue parola: “Questo test è stato pensato per aiutare a garantire che le persone che usano gli account Netflix siano ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021) In arrivo da parte diunadirettiva in merito alla: solo tra conviventi sarà concesso?vorrebbe dire basta alladellatra utenti. Il noto colosso dello streaming vorrebbe infatti,unaabitudini più diffuse tra i proprietari degli account: lacon amici e familiari non residenti. Non c’è ancora nulla di certo. Stando però alle parole di un portavoce dell’azienda,sarebbe in procinto di avviare un test di verifica tra account. Queste le sue parola: “Questo test è stato pensato per aiutare a garantire che le persone che usano gli accountsiano ...

