"Ne usciremo, avanti con vaccini e sostegni", dice Mario Draghi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - "È stata una visita breve ma bella, questi ragazzi hanno reso questo luogo medico un luogo di speranza. Si capisce che ne usciremo e ne usciremo grazie a voi". Mario Draghi visita il centro vaccinale di Fiumicino inaugurato poco più di un mese fa, dove ogni giorno vengono somministrati tra i mille e 1500 vaccini. E a poche ore dal Consiglio dei ministri che ha varato la nuova stretta per limitare la diffusione del virus, prova a lanciare un messaggio "di fiducia e forza". Le nuove restrizioni sono "adeguate e proporzionate", ma soprattutto sono "necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora piu' stringenti", premette Draghi. Ma a queste misure "si accompagna l'azione di governo a sostegno di famiglie e imprese e l'accelerazione della ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - "È stata una visita breve ma bella, questi ragazzi hanno reso questo luogo medico un luogo di speranza. Si capisce che nee negrazie a voi".visita il centro vaccinale di Fiumicino inaugurato poco più di un mese fa, dove ogni giorno vengono somministrati tra i mille e 1500. E a poche ore dal Consiglio dei ministri che ha varato la nuova stretta per limitare la diffusione del virus, prova a lanciare un messaggio "di fiducia e forza". Le nuove restrizioni sono "adeguate e proporzionate", ma soprattutto sono "necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora piu' stringenti", premette. Ma a queste misure "si accompagna l'azione di governo a sostegno di famiglie e imprese e l'accelerazione della ...

