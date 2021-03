Morte David Rossi. La figlia è felice per la commissione d’inchiesta (Di venerdì 12 marzo 2021) Morte David Rossi. Ci sarà una commissione parlamentare d’inchiesta. Carolina Orlandi, figlia dell’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, è felice per la notizia Ci sono fatti di cronaca che rimangono scolpiti per sempre nella memoria collettiva. Si pensi alla scomparsa di Roberta Ragusa o alla strage di Erba. Queste sono soltanto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 12 marzo 2021). Ci sarà unaparlamentare. Carolina Orlandi,dell’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, èper la notizia Ci sono fatti di cronaca che rimangono scolpiti per sempre nella memoria collettiva. Si pensi alla scomparsa di Roberta Ragusa o alla strage di Erba. Queste sono soltanto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

borghi_claudio : Oggi pomeriggio farò la dichiarazione di voto per la Lega in merito all'istituzione di una commissione d'inchiesta… - borghi_claudio : Uno degli interventi che ho sentito come più importante da quando sono in Parlamento. La dichiarazione di voto per… - LegaSalvini : ??Fuori la verità sulla morte di David Rossi. Claudio Borghi Aquilini - MARTEDEGANIP : RT @LaNotiziaTweet: Monte dei Paschi, via libera dell’Aula della #Camera all’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla morte di #Davi… - marialetiziama9 : RT @FratellidItalia: ?? Grazie a Fratelli d’Italia, al via la commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi -