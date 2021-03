Minacce, insulti e intimidazioni contro il Cts. Parte la denuncia (Di venerdì 12 marzo 2021) Minacce, insulti, messaggi minatori. Non è la prima volta e “probabilmente non sarà l’ultima”, sbuffa uno dei tecnici. Stavolta, però, nel Comitato tecnico scientifico si è deciso di non lasciar correre. E così il coordinatore, Agostino Miozzo, si è rivolto alla Polizia, denunciando tutto alla Digos. Ieri la notizia dei dieci iscritti nel registro degli indagati nell’inchiesta avviata dopo le Minacce e gli insulti indirizzati via social al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da mesi, raccontano alcuni componenti, il Cts è oggetto “di una vera e propria campagna di odio”. Ingiurie, offese, ma anche avvertimenti espliciti. intimidazioni del genere “sappiamo dove siete”. Arrivati via mail, attraverso i social network, “ma anche direttamente sui nostri telefonini”, racconta ad ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021), messaggi minatori. Non è la prima volta e “probabilmente non sarà l’ultima”, sbuffa uno dei tecnici. Stavolta, però, nel Comitato tecnico scientifico si è deciso di non lasciar correre. E così il coordinatore, Agostino Miozzo, si è rivolto alla Polizia,ndo tutto alla Digos. Ieri la notizia dei dieci iscritti nel registro degli indagati nell’inchiesta avviata dopo lee gliindirizzati via social al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da mesi, raccontano alcuni componenti, il Cts è oggetto “di una vera e propria campagna di odio”. Ingiurie, offese, ma anche avvertimenti espliciti.del genere “sappiamo dove siete”. Arrivati via mail, attraverso i social network, “ma anche direttamente sui nostri telefonini”, racconta ad ...

