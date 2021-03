Luca Laurenti | sapete chi è la moglie? La storia del loro “amore libero”

(Di venerdì 12 marzo 2021)chi è ladi, la storica spalla di Paolo Bonolis? Ilmatrimonio è un “e ladell'”” per sua(fonte Getty)è da anni spalla del celebre conduttore Paolo Bonolis. I due hanno condotto insieme programmi cult della televisione italiana come Avanti un altro e Ciao Darwin. Insieme al compagno d’avventura Bonolis,ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e la sua risata contagiosa. Sempre un passo indietro al suo amico e collega Bonolis,è sempre stato molto riservato. Della sua vita ...

Advertising

IlContiAndrea : Gira una scaletta FALSA che è meravigliosa. Ora di fine 3:41 ?? c’è la lettura di 37 minuti della Divina Commedia, o… - PidgeonMaddox : comuqnue Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono la salvezza della televisione italiana, l'ho detto - staystray___ : PAOLO BONOLIS E LUCA LAURENTI IO PER VOI DUE MI AMMAZZO - f4llixng : altro che amadeus e fiorello qui comandano paolo bonolis e luca laurenti #ciaodarwin - _Takiira : Luca Laurenti sempre il miglior cosplayer anche nei panni di Pablo Escobar. Non lo batte nessuno. #ciaodarwin -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Laurenti

Raffaella Ferrari è la moglie di, il popolare conduttore spalla di Paolo Bonolis in diversi programmi di successo come 'Avanti un altro' e 'Ciao Darwin'. Il conduttore è felicemente innamorato da tantissimi anni della ...Durante la registrazione della prima puntata dello show condotto da Paolo Bonolis e, la contessa De Black ha perso un dente. Avanti un altro, Patrizia De Blanck perde un dente Il dente ...Condividi su Venerdì 12 marzo, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la prima puntata di Canzone Segreta. Serena Rossi accompagna il pubblico per cinque serate nello show ispirato al format francese La Cha ...Raffaella Ferrari è la moglie di Luca Laurenti, un grande amore su cui l'artista rivela: "mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione" ...