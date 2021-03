LIVE MotoGP, Test Qatar day-5 in DIRETTA: tempesta di sabbia a Sakhir, solo Petrucci con un tempo (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01: Riferendoci a ieri, Valentino Rossi ha mostrato soddisfazione. Il “Dottore”, in sella alla Yamaha Petronas, ha trovato il giusto feeling, rientrando nella top-10 (ottavo) a 0?749 dal compagno di marca Maverick Vinales e infrangendo per la prima volta il muro dell’1’54”. Da sottolineare come siano tre le M1 nei primi tre posti, ovvero quella di Vinales, di Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e del francese Fabio Quartararo. 14.58: Per la tempesta di sabbia che si è abbattuta solo Petrucci ha realizzato un crono ovvero: 2’01?308. 14.55 Dopo tre ore di sessione solo Petrucci ha registrato un crono. Aspettiamo un miglioramento delle condizioni atmosferiche. 14.52 Danilo Petrucci, leader ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01: Riferendoci a ieri, Valentino Rossi ha mostrato soddisfazione. Il “Dottore”, in sella alla Yamaha Petronas, ha trovato il giusto feeling, rientrando nella top-10 (ottavo) a 0?749 dal compagno di marca Maverick Vinales e infrangendo per la prima volta il muro dell’1’54”. Da sottolineare come siano tre le M1 nei primi tre posti, ovvero quella di Vinales, di Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e del francese Fabio Quartararo. 14.58: Per ladiche si è abbattutaha realizzato un crono ovvero: 2’01?308. 14.55 Dopo tre ore di sessioneha registrato un crono. Aspettiamo un miglioramento delle condizioni atmosferiche. 14.52 Danilo, leader ...

Rossihastalamue : RT @gponedotcom: Perché nessuno scende in pista nei #QatarTest? @Petrux9 e @FAlex79 ci danno la risposta con questa foto. Tutti gli aggiorn… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-5 in DIRETTA: condizioni difficili in Qatar. Solo tre moto sono scese in pista -… - matteo_aglio : RT @gponedotcom: Perché nessuno scende in pista nei #QatarTest? @Petrux9 e @FAlex79 ci danno la risposta con questa foto. Tutti gli aggiorn… - gponedotcom : Perché nessuno scende in pista nei #QatarTest? @Petrux9 e @FAlex79 ci danno la risposta con questa foto. Tutti gli… - infoitsport : LIVE MotoGP, Test Qatar day-6: diretta, tempi e classifica in tempo reale -