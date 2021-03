Inter, per Vidal intervento ok. Un mese di stop (Di venerdì 12 marzo 2021) MILANO - Intervento al ginocchio "perfettamente riuscito" per Arturo Vidal . Il centrocampista dell' Inter si è stamattina "sottoposto, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a Intervento chirurgico ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) MILANO -vento al ginocchio "perfettamente riuscito" per Arturo. Il centrocampista dell'si è stamattina "sottoposto, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, avento chirurgico ...

