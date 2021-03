Grey’s Anatomy | De Luca esce di scena in modo plateale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Avevamo tanto atteso il ritorno di, ma mai ci saremmo aspettati una storyline così drammatica per il Dr De. Nella sera americana dell’11 marzo 2021 infatti l’attore italiano Giacomo Gianniotti è apparso per l’ultima volta nello show lasciando i suoi fan in un mare di lacrime. Vediamo ora nel dettaglio cos’è successo. Come muore Dein? Di una morte tragica ovviamente, come è tipico dello show ormai da anni. Ma a cui, ahimè, forse non ci abitueremo mai davvero. Questa volta un violento incidente è accaduto al Dr Andrew De, che è rimasto coinvolto in una lite ed infine accoltellato. Per il giovane medico, ormai circondato da un mare di sangue, ogni tentativo di salvataggio è stato inutile ed è morto sul tavolo della sala ...