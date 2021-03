Galasy ZMesta: a rischio l’Eurovision (Di venerdì 12 marzo 2021) I Galasy ZMesta, che rappresenteranno la Bielorussia all’Eurovision Song Contest 2021, rischiano di non partecipare all’evento. L’EBU (European Broadcasting Union) ha rilasciato un comunicato nel quale spiega cosa non va nella canzone proposta. Galasy ZMesta: cosa ha dichiarato l’EBU? Il comunicato dell’EBU recita quanto segue: “Come parte delle regolari procedute per tutte le canzoni inviate per competere all’Eurovision Song Contest (ESC), l’EBU ha attentamente visionato la canzone bielorussa, “Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You)” dei Galasy ZMesta per assicurarsi che sia in accordo con le regole della competizione. È stato concluso che la canzone mette in dubbio la natura non politica del Concorso. Inoltre, le recenti reazioni all’entry proposta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) I, che rappresenteranno la Bielorussia alSong Contest 2021, rischiano di non partecipare all’evento. L’EBU (European Broadcasting Union) ha rilasciato un comunicato nel quale spiega cosa non va nella canzone proposta.: cosa ha dichiarato l’EBU? Il comunicato dell’EBU recita quanto segue: “Come parte delle regolari procedute per tutte le canzoni inviate per competere alSong Contest (ESC), l’EBU ha attentamente visionato la canzone bielorussa, “Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You)” deiper assicurarsi che sia in accordo con le regole della competizione. È stato concluso che la canzone mette in dubbio la natura non politica del Concorso. Inoltre, le recenti reazioni all’entry proposta ...

