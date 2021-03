F1 test Bahrain 2021 Day 1, Verstappen il più veloce (Di venerdì 12 marzo 2021) Si riaccendono i motori della Formula 1, primo giorno di test sul circuito del Bahrain. Finalmente tutti e 10 i team saranno in azione da oggi, venerdì 12 marzo 2021, fino a domenica, 14 marzo 2021. F1 test Bahrain 2021, la prima sessione si è svolta questa mattina dalle 8.00 alle 12.00, ora italiana, la sessione pomeridiana invece si è svolta dalle 13.00 alle 17.00, ora italiana. In mattinata il miglior tempo è stato di Daniel Ricciardo su McLaren, nel pomeriggio invece Max Verstappen. La sessione della mattina Questa mattina alle 8.00 tutti i team sono scesi in pista per la prima sessione di test sul circuito del Bahrain. I piloti a scendere in pista questa mattina sono stati per la Mercedes Valtteri Bottas, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Si riaccendono i motori della Formula 1, primo giorno disul circuito del. Finalmente tutti e 10 i team saranno in azione da oggi, venerdì 12 marzo, fino a domenica, 14 marzo. F1, la prima sessione si è svolta questa mattina dalle 8.00 alle 12.00, ora italiana, la sessione pomeridiana invece si è svolta dalle 13.00 alle 17.00, ora italiana. In mattinata il miglior tempo è stato di Daniel Ricciardo su McLaren, nel pomeriggio invece Max. La sessione della mattina Questa mattina alle 8.00 tutti i team sono scesi in pista per la prima sessione disul circuito del. I piloti a scendere in pista questa mattina sono stati per la Mercedes Valtteri Bottas, ...

Advertising

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ?? SIAMO UFFICIALMENTE TORNATI ?? ?? Team già al lavoro in Bahrain Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : Si torna in pista a Sakhir con vento e sabbia in pista Gli aggiornamenti ? - CHRISPAPUGOMEZ : RT @SkySportF1: ?? Red Bull detta il passo a Sakhir ?? Mercedes in difficoltà sia con Bottas sia con Hamilton Il resoconto ? - davidevalsecchi : RT @SkySportF1: ?? Red Bull detta il passo a Sakhir ?? Mercedes in difficoltà sia con Bottas sia con Hamilton Il resoconto ? -