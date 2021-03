Draghi in conferenza: “Chissà perché tutte queste parole inglesi…” (Di venerdì 12 marzo 2021) Durante il suo intervento al centro vaccinale anti-Covid dell’aeroporto di Fiumicino, il presidente del Consiglio parla di smartworking e babysitting e fa una considerazione estemporanea sull’utilizzo dilagante delle parole inglesi. “Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting… Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi”. Così Mario Draghi si concede una battuta sugli anglismi che popolano ormai la lingua italiana. Un’interruzione spontanea di pochi secondi da parte di Mario Draghi, lontana da ciò che ha sempre mostrato di sé e dal suo fare compito e istituzionale. Per questo suo atteggiamento è stato da ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Durante il suo intervento al centro vaccinale anti-Covid dell’aeroporto di Fiumicino, il presidente del Consiglio parla di smartworking e babysitting e fa una considerazione estemporanea sull’utilizzo dilagante delleinglesi. “Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting…dobbiamo sempre usareinglesi”. Così Mariosi concede una battuta sugli anglismi che popolano ormai la lingua italiana. Un’interruzione spontanea di pochi secondi da parte di Mario, lontana da ciò che ha sempre mostrato di sé e dal suo fare compito e istituzionale. Per questo suo atteggiamento è stato da ...

