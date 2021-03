DIRETTA MotoGP | Test Losail Day5 LIVE | tutti fermi ai box | forte vento in Qatar

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Giornatasa aper la, una condizione che sta affrontando anche la F1 nella vicina Manama (Bahrain). 12.58 C’è moltoin questo momento, un problema peri protagonisti che preferiscono restare ai box @PirroRider braves the heat and wind today as he’s first on track! #https://t.co/r6zcKZNxrM —(@) March 12, 2021 12.55 Rientra subito ai box Michele Pirro. Giro di prova per il pilota Ducati. 12.53 Michele Pirro entra in pista! Il collaudatore di casa Ducati apre le danze a. 12.50 Dopo 50 minuti nessuno è sceso in pista. Aspettiamo di vedere le prime moto ...