Covid, la seconda ondata si allarga ai bambini. Ricoveri raddoppiati e più gravi al Gaslini (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ospedale pediatrico genovese registra un incremento di casi. Ferrando: “Fino a poche settimane fa non era così” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ospedale pediatrico genovese registra un incremento di casi. Ferrando: “Fino a poche settimane fa non era così”

Advertising

riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - AnnalisaChirico : Superati in Italia i 100mila morti Covid, e la seconda ondata ne ha prodotti oltre 64mila, il doppio della prima. L… - Rep_Salute : Vaccino Covid: le risposte degli scienziati a tutti dubbi sull'immunizzazione: AstraZeneca è sicuro? Metto la masch… - disambiguare : Ho sognato di ricevere la seconda dose del vaccino per il covid ?????? Quando ovviamente nella realtà manco la prima ho avuto - maurimilano78 : Settimana scorsa mi sono vaccinato per il covid. Seconda dose, vaccino fatto . Lo stesso istituto che mi ha vaccin… -