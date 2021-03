Covid, incontro Governo Enti locali. Poi Cdm per il via libera alla nuova stretta (Di venerdì 12 marzo 2021) Tra le nuove misure il lockdown a Pasqua, e l’ingresso automatico in zona rossa per quelle Regioni in cui per una settimana si va oltre la soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti. Tiene banco il caso AstraZeneca Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 12 marzo 2021) Tra le nuove misure il lockdown a Pasqua, e l’ingresso automatico in zona rossa per quelle Regioni in cui per una settimana si va oltre la soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti. Tiene banco il caso AstraZeneca

Advertising

sole24ore : Covid, incontro Governo Enti locali. Poi Cdm per il via libera alla nuova stretta - anitawithat : RT @vlavivlava: “Non avere più niente da attendere significa anche non sperare. [...] La speranza ci porta ad agire, è quel movimento inter… - appasite : RT @vlavivlava: “Non avere più niente da attendere significa anche non sperare. [...] La speranza ci porta ad agire, è quel movimento inter… - pedoluna : RT @vlavivlava: “Non avere più niente da attendere significa anche non sperare. [...] La speranza ci porta ad agire, è quel movimento inter… - xfunnyvalentine : RT @vlavivlava: “Non avere più niente da attendere significa anche non sperare. [...] La speranza ci porta ad agire, è quel movimento inter… -