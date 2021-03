Cormez | colloquio informale tra l’agente di Insigne | Gattuso e Giuntoli per il rinnovo del capitano

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il Corriere del Mezzogiorno scrive di un incontrotradi Lorenzoper ildeldel Napoli. E’ accaduto mercoledì a Castel Volturno. Non si è entrati nei dettagli, si è trattato solo di manovre di avvicinamento. La volontà è di trovare un accordo. “Il procuratore di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, è stato mercoledì a Castel Volturno.consul. Non si è entrati nel dettaglio di un prolungamento che prima o poi dovrà arrivare, visto che il contratto è in scadenza a giugno 2022. La volontà di tutti – club, calciatore e agente – è quella di andare avanti insieme, ...