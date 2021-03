Classifica Fimi singoli | Sanremo domina | Fedez e Michielin sul podio con i Maneskin e Dimartino-Colapesce

(Di venerdì 12 marzo 2021) FrancescaAd una settimana dalla finalissima del Festival di2021,e Francescasono i più ascoltati e acquistati assieme ai vincitori della kermesse, i. Nellasettimanale– dal 5 all’11 marzo – la top ten è interamente occupata dai brani sanremesi, che nel giro di soli sette giorni hanno subito un generale avanzamento in graduatoria. Effetto Festival. Al primo posto, come dicevamo, restano saldicon “Chiamami per nome“, seguiti daal secondo posto con il brano “Zitti e buoni“, vincitore all’Ariston. Risalita virtuosa anche per “Musica leggerissima” di& ...

I ' re ' della primadopo la fine della kermesse sono Francesca Michielin & Fedez : la loro ' Chiamami per nome ', che proprio 7 giorni si classificava seconda al Festival, è il ...... Maneskin (che al momento però non dominano nessuna singola) e i lanciatissimi e ... Nei giovani, Gaudiano è il primo in(33 overall), seguito da Wrongonyou (66), Folcast (68) e Davide ...La compilation dei brani inediti dei ragazzi di Amici 20 conquista il podio della classifica dei dischi più venduti in Italia nell'ultima settimana, guadagnando ben tre posizioni. Sono 10 le canzoni c ...A una settimana dalla fine del 71° Festival di Sanremo, andiamo a vedere in questi 7 giorni come si sono comportati i brani che si sono sfidati in gara.