Celli: dopo un anno nessun impegno Campidoglio su sport di base (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Il Campidoglio dopo un anno di emergenza sanitaria si ricorda dell’esistenza dei Centri sportivi Municipali. In una nota inviata nei giorni scorsi ai Municipi, infatti, l’assessore allo sport e quello al Bilancio di Roma Capitale chiedono una ricognizione sugli importi dovuti dai concessionari, finalizzata a riconoscere un contributo pari all’ammontare del canone.” “dopo un anno durissimo per il mondo dello sport romano, dopo una delibera di giugno che si e’ dimostrata inapplicabile – come ritengono gli stessi uffici – il Campidoglio si rende conto della necessita’ di sostenere il settore, senza prendere pero’ nessun impegno preciso, ne’ per il passato ne’ per il futuro.” “La ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Ilundi emergenza sanitaria si ricorda dell’esistenza dei Centriivi Municipali. In una nota inviata nei giorni scorsi ai Municipi, infatti, l’assessore alloe quello al Bilancio di Roma Capitale chiedono una ricognizione sugli importi dovuti dai concessionari, finalizzata a riconoscere un contributo pari all’ammontare del canone.” “undurissimo per il mondo delloromano,una delibera di giugno che si e’ dimostrata inapplicabile – come ritengono gli stessi uffici – ilsi rende conto della necessita’ di sostenere il settore, senza prendere pero’preciso, ne’ per il passato ne’ per il futuro.” “La ...

infoitsport : Ternana-Bari, il bivio di Celli e Ferrante otto mesi dopo - Celli_Seba : RT @TgLa7: Danimarca sospende il vaccino #AstraZeneca. Dopo 'le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vacc… - Celli_Seba : RT @chiara_valerio: esempio di tragedia semantica non Festa della donna ma Giornata Internazionale dei diritti della donna. festeggiamo… - Celli_Seba : RT @Agenzia_Ansa: Folla sui Navigli a Milano. Bloccati i punti di accesso alla Darsena per evitare assembramenti dopo quanto accaduto lo sc… - Celli_Seba : Quando sei li, dopo mesi di resilienze, a casa tua, a rispettare tutti i dpcm e le norme anticovid, in crisi nera e… -