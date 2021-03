“Canzone Segreta” | da stasera il nuovo show con Serena Rossi su Raiuno

(Di venerdì 12 marzo 2021) “” è ilemotainment diin onda da venerdì 12 marzo in prima serata, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. In cinque prime serate, il programma darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione. Sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo.vedremo Luca Argentero, Viriginia Raffaele, Marco Tardelli, Franca Leosini, Veronica Pivetti, Carlo Conti, Cesare Bocci. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista ...

Attrice, doppiatrice, conduttrice e opinionista: Veronica Pivetti è uno dei volti dello spettacolo più amati e seguiti! Ospite di '', il nuovo programma di Serena Rossi, sarà travolta da un onda di ricordi. Veronica ha debuttato come doppiatrice a 7 anni: iniziò infatti a lavorare per alcuni cartoni animati come '...... ospite dell'amico Giorgio Panariello e di Marco Giallini a Lui è peggio di me ed ospite speciale del nuovo show di Rai1 con Serena Rossi. .Com'era Serena Rossi prima del successo? La nota attrice napoletana all'inizio della sua carriera era completamente diversa: guarda la foto!A metà fra Carràmba! Che sorpresa e il leggendario Serata d’onore con Pippo Baudo, Canzone segreta prevede l’ingresso in studio di volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.