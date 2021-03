Beppe Sala abbandona il PD, l’annuncio sul cambio di partito (Di venerdì 12 marzo 2021) A sorpresa il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso di abbandonare il partito Democratico e ha una svolta ecologista. Il sindaco di Milano, Beppe Sala (GettyImages)Beppe Sala ha deciso clamorosamente di abbandonare il PD. La scelta avviene nello stesso anno in cui sono previste le elezioni amministrative a Milano e c’è chi considera questa scelta alquanto azzardata. Ma il Sindaco non si scompone, perché è sicuro della sua decisione presa. I motivi dietro questa scelta sono stati ponderati durante l’ultimo anno di pandemia, in cui il Covid ha messo in ginocchio l’intero paese e ha cambiato la gerarchia delle priorità di tutti. Per questo motivo, il Sindaco di Milano ha deciso di cambiare partito e ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 marzo 2021) A sorpresa il sindaco di Milanoha deciso dire ilDemocratico e ha una svolta ecologista. Il sindaco di Milano,(GettyImages)ha deciso clamorosamente dire il PD. La scelta avviene nello stesso anno in cui sono previste le elezioni amministrative a Milano e c’è chi considera questa scelta alquanto azzardata. Ma il Sindaco non si scompone, perché è sicuro della sua decisione presa. I motivi dietro questa scelta sono stati ponderati durante l’ultimo anno di pandemia, in cui il Covid ha messo in ginocchio l’intero paese e ha cambiato la gerarchia delle priorità di tutti. Per questo motivo, il Sindaco di Milano ha deciso di cambiaree ...

