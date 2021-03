Bastoni: “Scudetto parola vietata. Sogno di diventare capitano in futuro” (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Bastoni, uno dei pilastri difensivi dell’Inter di Antonio Conte, si è concesso per un’intervista a La Stampa, dove ha parlato della sua crescita e dell’obiettivo Scudetto, facendo una precisazione: “Alt. Quella parola all’Inter è vietata. Juventus fuori dalla Champions? È sempre stato comunque un rivale ostico. Il k.o. in Champions sarà uno stimolo in più. Resta il riferimento: l’obiettivo è finirle avanti”. Sull’uscita dell’Inter in Champions: “L’uscita dalla Champions è stata una batosta che ci ha cambiato la stagione. Dopo il Real Madrid c’è stato un confronto collettivo per capire dove fossero gli errori. Lì è cominciata la svolta, con un senso di responsabilità rafforzato, con la cattiveria che Conte ci ha trasmesso”. Sul futuro tra club e Nazionale: “All’Inter sto bene. È la mia ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro, uno dei pilastri difensivi dell’Inter di Antonio Conte, si è concesso per un’intervista a La Stampa, dove ha parlato della sua crescita e dell’obiettivo, facendo una precisazione: “Alt. Quellaall’Inter è. Juventus fuori dalla Champions? È sempre stato comunque un rivale ostico. Il k.o. in Champions sarà uno stimolo in più. Resta il riferimento: l’obiettivo è finirle avanti”. Sull’uscita dell’Inter in Champions: “L’uscita dalla Champions è stata una batosta che ci ha cambiato la stagione. Dopo il Real Madrid c’è stato un confronto collettivo per capire dove fossero gli errori. Lì è cominciata la svolta, con un senso di responsabilità rafforzato, con la cattiveria che Conte ci ha trasmesso”. Sultra club e Nazionale: “All’Inter sto bene. È la mia ...

