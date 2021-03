AstraZeneca | la nota Ema | “Gravi allergie tra i possibili effetti collaterali”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Tra idel vaccino dicontro il Covid potrebbero esserci anche. Reazioni di questo tipo sono state infatti riscontrate nel Regno Unito e oggi è arrivato il comunicato di Ema al riguardo., Ema:tra” L’Agenzia europea per il farmaco sottolinea questo aspetto nellapubblicata sul proprio sito. Il Comitato di valutazione dei rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell’Ema “ha raccomandato un aggiornamento delle informazioni sul prodotto per includere anafilassi e ipersensibilità (reazioni allergiche) tra gli...

...sta circolando sui social una versione falsa del comunicato Aifa n.632 pubblicato ieri 11 marzo dice unadell'Agenzia nella quale vengono riportati falsi numeri di lotti di vaccino...L'Agenzia italiana del farmaco ribadisce che 'l'unico lotto di vaccinooggetto del divieto d'uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856 '. Giovedì sul ... si legge ancora in una, '...Una vera e propria bufera si è abbattuta sul vaccino AstraZeneca, vietato in diversi Paesi europei per via di alcuni effetti collaterali. Anche l'Italia ne ha sospeso un lotto: il numero ABV2856. Sui ..."Il parere dell'Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del vaccino". Lo dice il premier Mario ...