A Pasqua il modello Natale, restyling del Dpcm da lunedì. Regole più restrittive. Ecco che cosa ci aspetta (Di venerdì 12 marzo 2021) ANCONA - Il nuovo impianto del Dpcm Draghi dovrebbe essere fissato nella giornata di oggi: stamattina è previsto un incontro tra il governo e le Regioni sulle nuove misure anti contagio e al termine ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 marzo 2021) ANCONA - Il nuovo impianto delDraghi dovrebbe essere fissato nella giornata di oggi: stamattina è previsto un incontro tra il governo e le Regioni sulle nuove misure anti contagio e al termine ...

Advertising

SiPaMon : RT @LucianoRomeo9: Per Pasqua si seguirà lo stesso modello di Natale di Conte, questa la soluzione per le famiglie per la pandemia. Con Dra… - LucianoRomeo9 : Per Pasqua si seguirà lo stesso modello di Natale di Conte, questa la soluzione per le famiglie per la pandemia. Co… - mikrousmagous : RT @valy_s: Il neo ministro per il #Turismo, #Garavaglia, a bordo della MsC Grandiosa, ha un’idea geGNale per far ripartire il turismo la p… - baradel64 : RT @valy_s: Il neo ministro per il #Turismo, #Garavaglia, a bordo della MsC Grandiosa, ha un’idea geGNale per far ripartire il turismo la p… - antbar12 : RT @valy_s: Il neo ministro per il #Turismo, #Garavaglia, a bordo della MsC Grandiosa, ha un’idea geGNale per far ripartire il turismo la p… -