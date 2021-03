VIDEO Parigi-Nizza 2021 | altra volata perfetta per Sam Bennett e la Deceuninck Quick-Step

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) Arriva la seconda vittoria per Samalla. Dopo aver steccato in quel di Amilly, l’irlandese, trascinato al meglio dalla sua, è tornato subito a timbrare il cartellino, portandosi a casa lo sprint a Bollène, al termine della quinta frazione. Battuti Nacer Bouhanni e Pascal Ackermann. Andiamo a rivivere le ultime fasi di gara.QUINTA TAPPA@Sammmy Be remporte sa 2ème victoire au sprint dans ce #ParisNice. Revivez le dernier kilomètre. @Sammmy Be won a 2nd sprint in this #ParisNice. Relive the last kilometre.#ParisNice pic.twitter.com/j5iiBSwM07 — Paris-Nice (@ParisNice) March 11,Foto: Lapresse