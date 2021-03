Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 11 MARZOORE 15.20 SIMONE PAZZAGLIA BEN TROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DEL POMERIGGIO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA GENERA CODE ALL’ALTEZZA DELL’A24, SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ANCHE ALL’ALTEZZA DI LABARO PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI SULLA VIA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA INCOLONNAMENTI DA SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE PER LAVORI SULLAFIUMICINO ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA RICORDIAMO CHE è ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCONE IN DIREZIONE EUR DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO SI RALLENTA SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE CONCLUDIAMO L’EMERGENZA ...