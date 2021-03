Vaccino ai giornalisti, scontro Lucarelli-Crosetto: “Giusto così”. “Approfittatrice” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa decisione di inserire i giornalisti tra le professionalità privilegiate nella campagna vaccinale in Campania e Sicilia sta scatenando polemiche e pareri discordanti. L’ultimo botta e risposta di rilievo in ordine di tempo è quello che si è verificato su Twitter tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e diversi utenti in disaccordo col suo pensiero, tra i quali l’esponente di Forza Italia, Guido Crosetto. Lucarelli si è detta favorevole alla somministrazione del Vaccino ai giornalisti, considerati una categoria a rischio: “Non chiedo il Vaccino, però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace. In questo anno di paura, siamo stati noi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa decisione di inserire itra le professionalità privilegiate nella campagna vaccinale in Campania e Sicilia sta scatenando polemiche e pareri discordanti. L’ultimo botta e risposta di rilievo in ordine di tempo è quello che si è verificato su Twitter tra la giornalista Selvaggiae diversi utenti in disaccordo col suo pensiero, tra i quali l’esponente di Forza Italia, Guidosi è detta favorevole alla somministrazione delai, considerati una categoria a rischio: “Non chiedo il, però questa cosa che isiano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessimi dispiace. In questo anno di paura, siamo stati noi ...

FBiasin : Secondo me i giornalisti in prima linea, che vanno sul campo, che entrano in contatto con le categorie a rischio e… - rtl1025 : ?? E' polemica dopo il tweet di @stanzaselvaggia sui vaccini ai giornalisti. Ne abbiamo parlato durante… - PiazzapulitaLA7 : Dagli addetti alle pulizie agli addetti al giardino, fino ai lavoratori della TVI, TeleVenafroInternational. Giorna… - Dany16San : RT @XIIIr3d: 'Bloccato vaccino Astrazeneca' 'Bloccato via AIFA UN LOTTO del vaccino AZ' 'Il lotto danese non è stato distribuito in Italia… - janni1986 : RT @TerreImpervie: Quella partita di vaccino ritirata non si può dare ai giornalisti che si lamentano di non essere considerati categorie f… -