Ultime Notizie Roma del 11-03-2021 ore 15 | 10

(Di giovedì 11 marzo 2021)dailynews radiogiornale giovedì pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno vaccinazioni anche sui luoghi di lavoro disponibilità delle dosi permettendo a prescindere dall’età proprio vedere la nuova bozza del Piano vaccinale con le nuove misure anti covid Sul tavolo delle regioni e poi nel confronto con il governo in arrivo i prodotti utilizzando anche i medici aziendali nel piano la priorità per gli over 80 e categoria come personale scolastico e forze dell’ordine + 5 definitive l’età dei crescenti epatologia oggi l’esame di nuovi dati sul conto delle nuove strette misure saranno decise con anticipo rispetto all’entrata in vigore finché non arrivino più via dpcm ma con un provvedimento di legge probabili limitazioni in tutta Italia zona rossa di Pasqua per precauzione l’uso del vaccino di astrazeneca causa di problemi di coagulazione del sangue in ...