Ultime Notizie Roma del 11-03-2021 ore 08:10 (Di giovedì 11 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio di piano vaccini 20 covid e venerdì le decisioni Consiglio dei Ministri si attendono altri dati per prendere le decisioni sul tavolo le raccomandazioni da parte del CTS per una nuova stretta già dal prossimo weekend per frenare la diffusione virus per Patronelli necessarie le chiusure a Pasqua come a Natale la situazione covid in Italia secondo i dati del Ministero della Salute si registrano 22400 nuovi casi con 361040 tamponi nelle Ultime 24 ore si registrano altri 332 morti che portano il totale delle vittime a 100 1811 deniz salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono attualmente 2827 persone sono due milioni 535483 guariti in totale nelle precedenti4 ore si sono registrati 19749 casi con 345336 tamponi un tasso al 57% le vittime del covid-19 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio di piano vaccini 20 covid e venerdì le decisioni Consiglio dei Ministri si attendono altri dati per prendere le decisioni sul tavolo le raccomandazioni da parte del CTS per una nuova stretta già dal prossimo weekend per frenare la diffusione virus per Patronelli necessarie le chiusure a Pasqua come a Natale la situazione covid in Italia secondo i dati del Ministero della Salute si registrano 22400 nuovi casi con 361040 tamponi nelle24 ore si registrano altri 332 morti che portano il totale delle vittime a 100 1811 deniz salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono attualmente 2827 persone sono due milioni 535483 guariti in totale nelle precedenti4 ore si sono registrati 19749 casi con 345336 tamponi un tasso al 57% le vittime del covid-19 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Convocata nel pomeriggio a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo, che si riunirà per valutare le ulteriori m… - fanpage : L'Unione Europea boccia il vaccino russo - Agenzia_Ansa : Effettuati 361.040 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del minis… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Effettuati 361.040 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Rapina alla posta di Santa Margherita, scagionato dopo 6 anni) è stato pubblicato su: Tempo Str… -