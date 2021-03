Samantha Curcio | la tronista di Uomini e Donne | era già apparsa in un altro programma | ecco quale

(Di giovedì 11 marzo 2021)è la nuovadied il suo ingresso nel dating show di Maria De Filippi non è passato inosservato per due motivi. Il primo è la ventata di freschezza che ha portato nel: presentatasi come la ragazza della porta accanto,mira a scardinare lo stereotipo della classicadal fisico statuario e dall’avvenenza sbalorditiva. La ragazza ha infatti esordito col messaggio: “Dimagrire si può, diventare simpatici no“, puntando quindi tutto sul carisma e sulla simpatia, anziché sul lato estetico. Il secondo motivo che ha portato i telespettatori a concentrarsi su di lei è che lanon è un volto nuovo del piccolo schermo....

Dopo lo spazio dedicato ache continua a discutere con Roberto , convinta di non piacergli, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, come fanno sapere le anticipazioni ...La blogger Deianira Marzano, che negli ultimi giorni ha gridato allo scandalo che ha visto come protagonisti le due new entry del dating show, ovvero Massimiliano Mollicone e, va ...La puntata di Uomini e Donne del 10 marzo 2021 si prospetta ricca di colpi di scena. Le anticipazioni dicono che la nuova tronista Samantha Curcio metterà gli occhi addosso ad un cavaliere del trono O ...Uomini e Donne le anticipazioni del 9 marzo. Nella puntata in onda oggi, pertanto, dovremmo assistere al duro atto di accusa di Roberto, che attaccherà frontalmente Samantha accusandola di incorenza r ...