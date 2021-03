Salvini | spero a ottobre sia il momento di Bertolaso

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Si votera’ in autunno. Io questa mattina ho mandato un messaggio a una persona che se riuscira’ a mettere in sicurezza la salute dei cittadini lombardi entro giugno,dapotra’ mettere in sicurezza il futuro dei cittadini romani”. Cosi’ Matteo, durante una conferenza stampa alla Camera, su Guidocandidato sindaco di Roma.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini spero

RomaDailyNews

che non si arrivi al lockdown generale. A livello politico il governo Draghi ha sdoganato, che è diventato europeista. Dopo questa esperienza secondo me il centrodestra potrà benissimo ...... che deve permettere a tempo debito di tornare ad una salutare competizione, anche sepiù ...intervenendo ogni giorno sulle questioni sanitarie e sociali e rintuzzando le scorribande di. ...Cazzola: "il governo Draghi ha sdoganato Salvini, dopo questa esperienza secondo me il centrodestra potrà benissimo governare senza quei timori e quelle preoccupazioni che c’erano prima riguardo l’ant ...In questo senso il sondaggio realizzato per affaritaliani.it da Roberto Baldassarri parla chiaro: escludendo il premier Draghi, Salvini è il leader politico che gode di maggior fiducia da parte degli ...