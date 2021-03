Ronaldo e Messi fuori agli Ottavi: non accadeva da 16 anni. Fine di un’era? (Di giovedì 11 marzo 2021) Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fuori dagli Ottavi di Champions League: non accadeva da 16 anni. È forse la Fine, assoluta, di un’era? Lo sport non è fatto solo di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 marzo 2021) Cristianoe Lioneldi Champions League: nonda 16. È forse la, assoluta, di? Lo sport non è fatto solo di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide su BlogLive.it.

FOXSoccer : Ronaldo ? Messi ? - OptaPaolo : 2004/05 - Per la prima volta dal 2004/05 sia Cristiano #Ronaldo che Lionel #Messi non si sono qualificati per i qua… - stebellentani : Prima stagione dal 2004/05 in cui né Messi né Ronaldo hanno superato gli ottavi di finale. - queen_damol : RT @TeamCRonaldo: Champions league away goals beyond RO16 since 2013: Cristiano Ronaldo - 10 Lionel Messi - 0 (ZERO) - shahadathxn : RT @TeamCRonaldo: Champions league away goals beyond RO16 since 2013: Cristiano Ronaldo - 10 Lionel Messi - 0 (ZERO) -