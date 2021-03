Roma, investe una donna e fugge, l’appello del figlio per cercare i testimoni: «Per favore aiutateci» (Di giovedì 11 marzo 2021) Dal gruppo Facebook “Sei della Storta/Olgiata” arriva una segnalazione di Fabrizio. Il post di aiuto La sua è una storia che quasi si ripete. La mamma è stata investita mercoledì 3 marzo da un’autovettura, una smart grigia, che è fuggita senza lasciare traccia. Fabrizio è distrutto, e chiede disperatamente aiuto per cercare di capire chi sia il responsabile dell’investimento. Ora si cercano i testimoni. “Mercoledì 3 marzo alle 7:45 mia madre è stata investita mentre andava a lavoro in bici su via Ipogeo degli Ottavi all’altezza dei campi da calcio dell’Ottavia (vicino all’incrocio con via Trionfale) da una smart grigia che poi è scappata via.Mia madre ha riportato la FRATTURA DEL BACINO per la quale dovrà rimanere allettata senza assolutamente muoversi per 25 giorni e la FRATTURA DEL GINOCCHIO SINISTRO. Ovviamente è ricoverata poiché non è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) Dal gruppo Facebook “Sei della Storta/Olgiata” arriva una segnalazione di Fabrizio. Il post di aiuto La sua è una storia che quasi si ripete. La mamma è stata investita mercoledì 3 marzo da un’autovettura, una smart grigia, che è fuggita senza lasciare traccia. Fabrizio è distrutto, e chiede disperatamente aiuto perdi capire chi sia il responsabile dell’investimento. Ora si cercano i. “Mercoledì 3 marzo alle 7:45 mia madre è stata investita mentre andava a lavoro in bici su via Ipogeo degli Ottavi all’altezza dei campi da calcio dell’Ottavia (vicino all’incrocio con via Trionfale) da una smart grigia che poi è scappata via.Mia madre ha riportato la FRATTURA DEL BACINO per la quale dovrà rimanere allettata senza assolutamente muoversi per 25 giorni e la FRATTURA DEL GINOCCHIO SINISTRO. Ovviamente è ricoverata poiché non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma investe Scene da film: non si ferma all'alt e viene inseguita da Vetralla a Roma A folle velocità non si ferma al posto di blocco e investe carabiniere, inseguita da Vetralla a Roma. Mercoledì, nel pomeriggio, i carabinieri della stazione di Vetralla, durante un servizio perlustrativo, hanno intercettato un'auto guidata da una ...

Tutti gli anniversari dell'11 marzo: da Fukushima alla pandemia ... seguito da uno spaventoso tsunami che investe anche la centrale nucleare di Fukushima causando la ... uno dei 'golpe' più misteriosi e affascinanti della storia di Roma antica. In quel giorno i ...

Enea investe 14 milioni per una “Hydrogen Valley” vicino Roma La Repubblica Federpesca: segnale positivo linee guida Patuanelli Roma, 11 mar. (askanews) - "Abbiamo davvero apprezzato le parole del Ministro nel ricordare l'importanza delle attività di pesca e acquacoltura nel garantire l'approvvigionamento di prodotti ittici in ...

Vino: da Colombana a Polveroso, cresce Toscana non omologata (ANSA) - ROMA, 11 MAR - E' un cervello di ritorno quello di Giuseppe Cantoni, un lombardo rientrato nel 1997 in Italia dopo una carriera all'estero nell'industria, per ritrovare in quest'ultimo quarto ...

