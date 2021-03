Rinforzi in carcere | Ministero Giustizia invia 10 agenti polizia penitenziaria

Advertising

AlqamahPost : Carcere di Trapani. La UIL scrive a Petralia: ”Servono rinforzi' - -

Ultime Notizie dalla rete : Rinforzi carcere

... ma fortunatamente sul posto c'era un poliziotto della squadra mobile, che ha chiamato ie ... Per il cinquantatreenne sono così scattate le manette ed è finito in, con le accuse di atti ...... - chiosa il segretario UIL - ed infatti è notizia di stamane, che il Capo della Polizia Penitenziaria Dino Petralia ha messo mano immediatamente sui problemi deldi Trapani.. "?.il continuo -...Arriveranno già nelle prossime settimane alla Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani i primi rinforzi di personale di Polizia Penitenziaria inviati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penite ...“...è doveroso ringraziare il Capo della Polizia Penitenziaria Presidente Dino Petralia, e tutta l´Amministrazione, per l´immediata risposta ad una esigenza davvero incalzante come quella esistente al ...