Record di ascolti per Un posto al sole il 10 Marzo 2021

Un posto al sole, oltre ad essere la soap opera più longeva interamente prodotta in Italia, è anche l'unico daily drama in cui le storie di finzione si intrecciano quotidianamente con eventi di cronaca, appuntamenti collettivi e sguardi inediti sul sociale. Il tutto sullo sfondo di una città meravigliosa ma ricca di contraddizioni: Napoli. Il risultato è un grande romanzo popolare, che dal 1996 accompagna nel pre-serata gli italiani, emozionandoli e facendoli sentire a casa propria. La puntata di Upas andata in onda Mercoledì 10 Marzo 2021 è stata la più vista da Marzo dell'anno precedente: ha infatti appassionato 2.036.000 spettatori con uno share pari al 7,4%! In un periodo di forte crisi per il panorama artistico, considerando anche il recente annuncio della chiusura di altre soap come "Una ...

