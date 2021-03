**Quirinale: Giuseppe Varone, il lockdown e la pandemia come opportunità** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Giuseppe Varone, 18 anni, residente ad Aosta, é riuscito a trasformare la sua esperienza di difficoltà (un disturbo dello spettro autistico) in un esempio per i ragazzi della sua età e per gli adulti. Nel periodo di chiusura della scuola, è riuscito infatti a seguire per intero il programma (non differenziato) di didattica a distanza, raggiungendo ottimi risultati scolastici e incoraggiando così i suoi compagni di classe ad avere la sua stessa costanza nell’impegno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) –, 18 anni, residente ad Aosta, é riuscito a trasformare la sua esperienza di difficoltà (un disturbo dello spettro autistico) in un esempio per i ragazzi della sua età e per gli adulti. Nel periodo di chiusura della scuola, è riuscito infatti a seguire per intero il programma (non differenziato) di didattica a distanza, raggiungendo ottimi risultati scolastici e incoraggiando così i suoi compagni di classe ad avere la sua stessa costanza nell’impegno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

