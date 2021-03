Pd, Zingaretti: 'Letta segretario è la soluzione più forte per rilanciare la nostra sfida' (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Sono convinto che la soluzione più forte e autorevole per prendere il testimone sia Enrico Letta '. Lo ha scritto su Facebook l'ex segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti , aggiungendo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Sono convinto che lapiùe autorevole per prendere il testimone sia Enrico'. Lo ha scritto su Facebook l'exdel Partito democratico, Nicola, aggiungendo ...

