**Pd: per Letta sostegno unitario, ma tra anime dem resta tensione** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Enrico Letta è tornato a Roma. E’ arrivato nel primo pomeriggio a casa sua, a Testaccio, con una ventiquattrore e una borsa della Business School dell’Università di Bologna. La possiamo chiamare segretario? “Non ancora”, la risposta dell’ex-premier che domani, secondo le previsioni di tutto il Pd, scioglierà positivamente la riserva. Un rientro subito operativo. Ma non tanto, o non solo, sulle vicende dem. Letta infatti ha partecipato a due iniziative. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Enricoè tornato a Roma. E’ arrivato nel primo pomeriggio a casa sua, a Testaccio, con una ventiquattrore e una borsa della Business School dell’Università di Bologna. La possiamo chiamare segretario? “Non ancora”, la risposta dell’ex-premier che domani, secondo le previsioni di tutto il Pd, scioglierà positivamente la riserva. Un rientro subito operativo. Ma non tanto, o non solo, sulle vicende dem.infatti ha partecipato a due iniziative. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

EnricoLetta : Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecita… - peppeprovenzano : I neoliberali che hanno prodotto le disuguaglianze ora vogliono dare le soluzioni per risolverle. 'Giustizia social… - fattoquotidiano : Pd, Orfini: “Serve un segretario che ci porti al Congresso per archiviare l’alleanza col M5s” - agodandaniela : @elerub11 @Gladys82012839 @maurizioft @luigipelli lo dice sempre ..non capisce i salti del cavallo di Renzi, però s… - Mi73Ma09 : RT @vladiluxuria: Scusate ma se al posto della minestra riscaldata di #EnricoLetta il #Pd scegliesse una donna come segretaria per la prima… -