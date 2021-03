Paola Di Benedetto | sorriso che fa innamorare Ma i fan notano un dettaglio bollente

Leggi su formatonews

(Di giovedì 11 marzo 2021)Diirresistibile: l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip è apparsa in tutta la sua bellezza e sensualità su Instagram La trionfatrice del Grande Fratello Vip dello scorso anno ha pubblicato nelle scorse ore una serie di post che hanno reso felici i follower su Instagram. Da tempo la modella e showgirl vicentina riesce ad essere una protagonista assoluta sul web, con tantissimi post che mettono in risalto le sue qualità fisiche che trovano grande interesse nei suoi fan. Che crescono sempre di più e che nell’ultimo anno hanno avuto modo di constatare la forte crescita professionale della compagna del cantante Federico Rossi. Per lei il 2020, anno funestato dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, non è stato tutto da buttare. Infatti negli ultimi due mesi per lei i successi sono stati ampi, e hanno evidenziato le sua ...