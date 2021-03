Nel 2020 per export regioni calo più ampio dal 2009 (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre 2020, secondo i dati Istat, l’export delle regioni registra una dinamica congiunturale positiva, diffusa a livello territoriale, trainata dalle ripartizioni del Nord che contribuiscono per tre quarti alla crescita media nazionale. Nel complesso, il 2020 si chiude con una contrazione dell’export marcata, la più ampia registrata dal 2009, che interessa tutte le regioni italiane, a eccezione del Molise. I contributi negativi maggiori derivano dalle grandi regioni del Nord – Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna – e dal Lazio. La Lombardia, da sola, contribuisce alla flessione dell’export nazionale per 2,8 punti percentuali, di cui più di un punto determinato dal calo delle ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre, secondo i dati Istat, l’delleregistra una dinamica congiunturale positiva, diffusa a livello territoriale, trainata dalle ripartizioni del Nord che contribuiscono per tre quarti alla crescita media nazionale. Nel complesso, ilsi chiude con una contrazione dell’marcata, la più ampia registrata dal, che interessa tutte leitaliane, a eccezione del Molise. I contributi negativi maggiori derivano dalle grandidel Nord – Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna – e dal Lazio. La Lombardia, da sola, contribuisce alla flessione dell’nazionale per 2,8 punti percentuali, di cui più di un punto determinato daldelle ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Tutti i gol di @ciroimmobile nel campionato 2019-2020 #CMonEagles ?? - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Belgio Il Consiglio di stato ha ulteriormente sospeso quattro licenze per la fornitura di armi all'A… - MediasetTgcom24 : Nel 2020 gli italiani in farmacia hanno speso 164 milioni in mascherine #covid - tecnomedics : Il ruolo di Consip nel settore sanitario: un rapido bilancio del 2020 - INC_PRagency : RT @unionfood_pasta: Pasta boom, volano i consumi domestici nel 2020: Unione Italiana Food lancia #PastaDiscovery #welovepasta https://t.c… -